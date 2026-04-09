El Partido Conservador no dejó pasar el tiempo para pronunciarse. Horas después de que el Partido de La U anunciara formalmente que no respaldaría la candidatura presidencial de Iván Cepeda, la colectividad azul salió a reforzar su propia posición mediante un mensaje publicado en la red social X.

El tono fue contundente y sin margen de interpretación: el nombre de Cepeda no figura —ni figurará— en sus planes de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.

“Como lo expresamos públicamente desde hace dos semanas, el Partido Conservador no apoyará en ningún escenario la candidatura de Iván Cepeda. La decisión de apoyo de nuestra colectividad estará entre los dos candidatos que representan la centroderecha: Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia”, se lee en la cuenta oficial del partido.

El pronunciamiento de este miércoles no es una novedad para el conservatismo: es una confirmación. Hace dos semanas, la colectividad se reunió en uno de los salones del Congreso de la República para debatir su posición frente a las elecciones presidenciales.

Aunque esa sesión no concluyó con un candidato único elegido, el presidente del Partido Conservador y expresidente del Senado, Efraín Cepeda, dejó en claro que en ningún momento algún militante del partido puso sobre la mesa el nombre del aspirante del Pacto Histórico.

Esa reunión, que no produjo consenso en torno a un solo nombre, sí dejó un límite político muy claro: el partido no caminaría hacia la izquierda del espectro electoral.

Dos nombres en el horizonte conservador: Valencia y De la Espriella

Con Cepeda descartado, el Partido Conservador se mueve en un corredor ideológico definido: la centroderecha.

Los dos candidatos que tienen opciones reales de recibir su respaldo son Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, y Abelardo de la Espriella, el abogado costeño que ha ido escalando posiciones en el panorama electoral. Ambos representan, según lo expresado por la propia colectividad, a los sectores que el conservatismo considera afines a sus principios y visión de país.

El Partido de La U también le cerró la puerta a Cepeda

La posición del conservatismo no llegó en solitario. Horas antes, el Partido de la Unión por la Gente —Partido de La U— había emitido un comunicado oficial en el que informó que, tras una reunión de bancada celebrada este miércoles en Bogotá, la colectividad acordó que “no se apoyará la candidatura del señor Iván Cepeda” de cara a las elecciones presidenciales.

El pronunciamiento fue firmado por la Dirección Colegiada del partido, representada por Clara Luz Roldán y Alexander Vega Rocha, junto a la bancada de congresistas actuales y electos. Al igual que los conservadores, La U dejó abierta la definición de a quién sí respaldarán, señalando que ese apoyo “será definido entre los otros candidatos en una próxima reunión”.