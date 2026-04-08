Colpensiones anunció cambios en la atención a sus usuarios, con el objetivo de reducir los tiempos de espera en sus oficinas a nivel nacional, así como optimizar los procesos de sus afiliados, que son alrededor de siete millones.

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La entidad señaló que la principal modificación establece que los trámites presenciales en los Puntos de Atención Colpensiones (PAC) se realizarán únicamente mediante cita previa, un requisito que aplicará para servicios como solicitudes de pensión, afiliaciones, consultas de historia laboral, traslados, y otros procesos.

“En su compromiso por construir un modelo de servicio y atención al ciudadano más ágil, oportuno y cercano, ha dispuesto el mecanismo de agendamiento de cita previa”, indicó Ronny Canabal, agente de servicio de PAC.

Cabe señalar que para acceder a la atención presencial, los usuarios deberán programar su cita con anticipación a través de la línea telefónica 6014870305, para conocer la fecha y hora de agendamiento.

Después de establecida la cita, los usuarios deberán, preferiblemente, presentarse en el punto de atención con al menos 10 minutos de anticipación y, en caso de no asistir, deberán solicitar una nueva fecha de atención.

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Cabe recordar que estos ajustes se dan en medio de nuevas afiliaciones y traslados de otros fondos a Colpensiones, en el marco del nuevo sistema pensional, ante los cambios implementados a partir de la Ley 2381 de 2024.