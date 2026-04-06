En la tierra que vio nacer a Rafael Orozco se realizará el lanzamiento de la versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, que este año le rinde tributo junto con Israel Romero y el Binomio de Oro de América.

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La cita está programada para este viernes 10 de abril en el municipio de Becerril, Cesar, específicamente en la plaza que lleva el nombre del fallecido artista y donde además está una estatua del que fuera el intérprete de ‘Solo para ti’, ‘Momentos de Amor’, ‘La Creciente’ y ‘Relicario de Besos’, entre otras canciones que quedaron inmortalizadas en su voz.

De acuerdo con José Salatiel Madrid, jefe de la Casa de Cultura y gestor cultural de Becerril, indicó que el evento es organizado por la administración municipal junto con la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata.

En dialogo con EL HERALDO manifestó que fue una propuesta como becerrileros, quienes están llenos de orgullo que el nombre de Rafael Orozco, y todo su legado musical junto al Binomio de Oro e Israel Romero hayan sido tomados en cuenta para un homenaje tan grande como el que rinde el Festival de la Leyenda Vallenata, el cual traspasa fronteras.

“Será en el parque junto a la iglesia La Candelaria a partir de las 7:00 de la noche, ya hay una programación variada que trae un show musical por parte de la Fundación del Festival y los Reyes Vallenatos actuales”, explicó Salatiel Madrid.

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Destacó que es un motivo muy especial y satisfactorio todo lo que le rinda homenaje a Rafael Orozco, que es uno de los grandes referentes de la música vallenata, haciendo una dupla magistral con Israel Romero, quienes son los autores de incluir en el vallenato un estilo alegre, romántico y divertido que ha pasado de generación tras generación, aún persistente en los años.

“Tuvieron un estilo muy particular que ellos implementaron en el género y lo lograron posicionar no solo a nivel nacional sino internacional, todos conocemos lo que hicieron en el Madison Square Garden, de los Estados Unidos, que fueron los primeros en llenarlo con música latina. En fin Rafael Orozco es una figura muy importante del folclor vallenato y para este 10 de abril está invitado todo el departamento del Cesar a Becerril para este lanzamiento”, puntualizó José Salatiel Madrid, jefe de la Casa de Cultura, de Becerril.

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El Festival de la Leyenda Vallenata se estará realizando en Valledupar del 29 de abril al 2 de mayo, la ceremonia inaugural será en el parque Consuelo Araujonoguera a partir de las 6:00 de la tarde, el día 29.