Luis Eduardo Mojica Erazo, de 35 años, fue asesinado de varios impactos de arma de fuego, en el sector Las Palmas, perteneciente al barrio 450 Años, de Valledupar. Este crimen, que completa las 33 muertes violentas durante este 2026, en esta capital, sucedió la noche del pasado martes.

Leer más: Gobierno de Petro presentará otra reforma tributaria ante subida de tasa de interés: “Si es necesario decretamos una nueva emergencia económica”

Se estableció que este hombre registraba múltiples anotaciones judiciales. Sus familiares indicaron a las autoridades que momentos antes del asesinato se encontraba en su vivienda en el mismo sector, recibió la llamada de una mujer, quien, al parecer, lo citó en el lugar donde atentaron contra él.

De esta tercera persona las autoridades no tuvieron información ya que no fue encontrada en el sitio.

Asimismo se estableció que la comunidad en los alrededores y quienes habrían presenciado el homicidio, indicaron que la víctima estaba conversando cuando fue interceptado por un particular que le disparó en repetidas ocasiones hasta dejarlo muerto.

El occiso era conocido con el alias de ‘Mojica’, y según manifestaron sus familiares era consumidor de estupefacientes.

Ver también: Sicarios fingieron comprar un hielo para asesinar a tiros a una mujer en Baranoa

Las anotaciones que tenía por líos con la justicia fueron, tres por homicidio en el año 2021. Y otras siete por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, desde 2010 a 2019.