Hay preocupación entre los habitantes del municipio de Baranoa, mismo que ha sido escenario de múltiples hechos trágicos de sangre y hoy, miércoles 8 de abril, no fue la excepción.

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Hacia las 11:30 a. m., una mujer, identificada preliminarmente como Maribis Escobar, de 45 años de edad, fue asesinada a balazos por unos sicarios que se movilizaban en una moto.

Según testigos, la víctima se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio Ciudadela La Paz, momentos en que los sujetos llegaron hasta su puerta y le pidieron que les vendiera un hielo.

Confiada, Escobar fue diligentemente hasta la nevera y lo sacó, sin percatarse que, al darse media vuelta, uno de los agresores esgrimiría un arma de fuego para propinarle varios disparos.

Tras el ataque, la mujer quedó tendida en la sala de la casa, falleciendo en el acto a causa de la gravedad de las heridas, mientras que el hielo permanecía derritiéndose en el piso.

Hasta el sitio se trasladaron agentes de la Policía del Atlántico, quienes adelantan las labores de inspección y levantamiento del cadáver.

EL HERALDO conoció que la víctima fatal se desempeñaba como costurera, ganándose la vida confeccionando ropa y vendiendo hielos en su residencia.

Es importante mencionar que, con el homicidio de Maribis Escobar, el ‘Corazón alegre del Atlántico’ registra 14 homicidios, cifras que amenazan con aumentar ante la falta de seguridad en el territorio.