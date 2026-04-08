El ciclista colombiano Egan Bernal es uno de los cientos de ciudadanos afectados por la suspensión de la atención para la expedición de pasaportes debido a fallas en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC).

Lea: Suspenden atención para la expedición de pasaportes por fallas en la plataforma SITAC

Carlos Ortega/EFE El ciclista colombiano Egan Bernal del equipo Ineos celebra al ganar el Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026.

En la mañana de este miércoles, la Cancillería informó sobre el inicio de una intervención técnica profunda en la plataforma SITAC con el objetivo de resolver de manera definitiva las intermitencias presentadas.

El Sistema Integral de Trámites al Ciudadano es la plataforma tecnológica del Ministerio de Relaciones Exteriores que centraliza y gestiona, tanto en el país como en el exterior, trámites clave como pasaportes, apostillas, legalizaciones, registros consulares y nacionalidad.

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“Reconocemos que la estabilidad de este sistema es fundamental para la prestación de servicios críticos como apostilla y pasaportes en linea; por ello, estas labores se centran en realizar analisis y mejoras en las plataformas tecnologicas con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo agil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece”, indicó la Cancillería en el comunicado.

Optimización y estabilización integral del sistema SITAC del Ministerio de Relaciones Exteriores. 👇 pic.twitter.com/kck08pVAqz — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) April 8, 2026

Justamente este miércoles el ciclista Egan Bernal se acercó un puesto de la Cancillería para renovar su pasaporte, pero no pudo realizar la diligencia por la falla en dicha plataforma.

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“Venía a renovar el pasaporte y creo que el sistema está caído, pero la verdad no sé”, dijo el deportista en entrevista con ‘Noticias Caracol’.

Agregó que es muy importante poder realizar pronto la renovación del documento porque tiene un viaje programado para el próximo domingo.

“Vengo a renovar el pasaporte porque ya se me llenaron todas las páginas de sellitos, viajo el domingo y la verdad es culpa mía porque dejé todo para último momento. Venía a renovar el pasaporte, pero está difícil”, sostuvo.

Su viaje tiene que ver nada más y nada menos que con el Giro de Italia, que se disputará del 9 al 31 de mayo. Según contó, necesita salir del país para su preparación de cara a la competencia.

“Viajo a correr el Giro de Italia, pero espero que se solucione porque me toca porque si no no puedo viajar”, detalló