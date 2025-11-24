Un reciente ataque a bala en el municipio de Sabanalarga dejó como fatal resultado un menor de 7 años muerto y dos adultos heridos que se transportaban en una camioneta en momentos en que conducían por zona rural de la población a la altura de la vereda La Piedra.

De acuerdo a la Policía del Atlántico, el niño y la pareja habrían sido abordados por criminales que se transportaban en motocicleta y les dispararon con armas de fuego de largo alcance. Pronto fueron trasladados hasta el hospital de la municipalidad atlanticense para ser atendidos.

El niño, que llevó la peor parte del atentado, tuvo que ser remitido hasta la Clínica Reina Catalina de Barranquilla por la gravedad de sus heridas. Pese a los esfuerzos del personal médico, el menor terminó muriendo sobre las 11:40 de la noche, según detalló la institución.

cortes José Antonio Zapata Álvarez, alias Toñito o Dinora.

Otro de los heridos fue José Antonio Zapata Álvarez, señalado por las autoridades como integrante del Clan del Golfo y conocido con los alias de Toñito o Dinora.

¿Quién es ‘Toñito’ o ‘Dinora’?

Sobre Zapata Álvarez se sabe poco y la última noticia que se tuvo de él, antes del atentado, fue que en noviembre de 2021 fue capturado en el marco de la Operación Hefesto adelantada por la Policía Nacional.

Para ese entonces fungía dentro de la organización criminal como cabecilla urbano zona 3 de la subestructura Manuel José Gaitán. Era el encargado de coordinar la comisión de homicidios selectivos y extorsiones al gremio de ganaderos y comerciantes.

En su momento, la Policía detalló que ‘Toñito’ o ‘Dinora’ también se dedicaba a ubicar fincas en zona rural de algunos municipios del departamento del Atlántico, para el descanso y ocultamiento de integrantes del Clan del Golfo.

La Operación Hefesto, llevada a cabo en Sabanalarga, logró la incautación de una pistola calibre 7.65 con 06 cartuchos para la misma, dos granadas de fragmentación, 30 Panfletos alusivos a las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como también se hacen llamar), una escopeta calibre 12 con un cartucho y una pistola traumática.

Cuatro años han pasado de aquella captura y tras un tiempo volvió a sus andanzas criminales y es que, según investigaciones adelantadas por las autoridades, este sujeto estaría nuevamente al frente de la subestructura Manuel José Gaitán del grupo armado.

Y es que para ese entonces, el Gaula y Comandos Jungla del Departamento de Policía del Atlántico abatieron a Orlando Manuel Velázquez Narváez, alias Jhonatan, Martín o Bijao quien era cabecilla militar del Clan del Golfo.