El ataque a tiros contra un supuesto capo del Clan del Golfo, registrado en la madrugada de este domingo 23 de noviembre en la vereda La Piedra, en jurisdicción del municipio de Sabanalarga, dejó en las últimas horas una víctima mortal.

Leer también: Motorizados atacan a tiros a una camioneta en Sabanalarga: entre los heridos hay un menor

Se trata del pequeño Lian David Yepes Andrade, de 7 años de edad, quien había resultado lesionado hacia la 1:35 de la madrugada mientras viajaba en una camioneta Toyota Prado TXL, en compañía de su madre Wendy Johana Andrade Colpas, de 26 años, y un sujeto identificado como José Antonio Zapata Álvarez, señalado por las autoridades como integrante del Clan del Golfo y conocido con los alias de ‘Toñito’ o ‘Dinora’. Ambos resultaron heridos.

Archivo Clínica Reina Catalina de Barranquilla.

Frente a los hechos registrados en zona rural han sido pocos los detalles que han trascendido a los medios de comunicación. Sin embargo, la Policía del Atlántico señaló que el niño y la pareja habrían sido abordados por criminales que se transportaban en motocicleta y les dispararon con armas de fuego de largo alcance.

Se desconoce cómo fueron auxiliados los heridos, pero se tiene que llegaron inicialmente hasta el Hospital del municipio de Sabanalarga y luego, por la gravedad de las heridas, el menor fue remitido a la Clínica Reina Catalina de Barranquilla por la gravedad de sus heridas.

Finalmente, la misma institución armada confirmó la muerte del niño a las 11:40 de la noche del mismo domingo, en el centro asistencial ubicado en el norte de la capital del Atlántico.

¿Capo del Clan del Golfo?

Sobre José Antonio Zapata Álvarez se conoció que en noviembre de 2021 fue capturado en medio de la Operación de Policía Hefesto, en la que se reportó además el abatimiento del cabecilla militar, Orlando Manuel Velázquez Narváez, alias Jhonatan, Martín o Bijao, en un operativo realizado en el mismo municipio de Sabanalarga.

Importante: Ocho delincuentes motorizados asaltan negocio de comidas rápidas en La Sierrita: cámaras de seguridad captaron el violento atraco

La operación Hefesto, dirigida por el Gaula y Comandos Jungla, también dejó en ese momento la captura del principal cabecilla de la subestructura Manuel José Gaitán, Guillermo Reyes, alias el Guajiro o Marco, natural de San Pedro de Urabá, Antioquia.

Actualmente, José Antonio Zapata Álvarez, según investigaciones adelantadas por las autoridades, estaría nuevamente al frente de la subestructura Manuel José Gaitán del grupo armado.