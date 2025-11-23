Las balas siguen sonando en lo vasto del Atlántico. Durante la madrugada de este domingo se registró un ataque a bala en la vereda La Piedra, jurisdicción de Sabanalarga, que dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas un menor de edad.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como José Antonio Zapata Álvarez, de 48 años, Wendy Johana Andrade Colpas, de 26 años, y el menor de 7 años de edad.

Según el reporte de la Policía del Atlántico, los hechos ocurrieron a eso de la 1:35 a. m., cuando las víctimas se movilizaban en una camioneta marca Toyota, línea Prado TXL, a la altura del kilómetro 11.

Durante el recorrido, dos sujetos en moto aparecieron sorpresivamente y abrieron fuego contra los ocupantes, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el ataque, las víctimas fueron trasladadas rápidamente hasta el hospital local, donde permanecen recibiendo atención médica.

Hasta el momento se desconocen los móviles del ataque y las identidades de los agresores.

Es de anotar que uniformados de la Estación de Policía Sabanalarga, en coordinación con personal SIJIN y el C.T.I. de la Fiscalía, adelantan las actuaciones correspondientes, entre ellas verificación de cámaras de seguridad y labores de patrullaje, con el fin de establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.