A eso de las 6:30 a. m., los habitantes del barrio El Bosque, en el Suroccidente de Barranquilla, se despertaron este domingo 23 de noviembre con un estrepitoso sonido que se extendió como eco por toda la calle.

¿La razón?, un joven de tan solo 22 años, identificado como José Ignacio Suárez Melgarejo, había chocado la motocicleta que conducía contra una rampla que estaba dentro de una cuneta.

Suárez Melgarejo perdió la vida en el instante, mientras que su moto, CT100 ES Spoker, de placas QWB-58H, quedó tendida sobre el pavimento, obstaculizando el tráfico que poco a poco se movía por la carrera 9B con calle 64B.

De acuerdo con el informe suministrado por las autoridades, José Ignacio venía transitando sobre la 64B, en exceso de velocidad, cuando perdió el control del vehículo hasta terminar chocando contra la rampla.

La Policía Metropolitana de Barranquilla hace un llamado a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad, no usar el celular al conducir, no conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y mantener la distancia de seguridad.