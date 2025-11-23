En horas de la noche de este sábado 22 de noviembre se registró un hecho de sangre que dejó como saldo un hombre y una mujer heridos tras ser atacados a disparos por unos desconocidos.

El ataque armado se perpetró a eso de las 10:05 p. m., en la calle 106 con carrera 88, barrio Las Flores, localidad Riomar de Barranquilla.

Los lesionados responden a los nombres de Yeiner Andrés Mena Caraballo alias El Profe, de 27 años, y María Fernanda Jiménez Buelvas, de 23 años de edad.

Según el informe suministrado por la Policía, los hechos se presentaron cuando las víctimas se encontraban en la dirección antes mencionada con varias personas consumiendo sustancias estupefacientes.

De un momento a otro, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta se acercaron hasta donde estaban las víctimas, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el grupo de personas, alcanzando a herir a Mena Caraballo y Jiménez Buelvas.

Tras ser baleados, Yeiner Andrés fue trasladado a la Clínica Porto Azul, quien permanece bajo pronóstico reservado; mientras que María Fernanda permanece en la Clínica Adelita de Char donde se encuentra estable.

De acuerdo con Inteligencia, ‘El Profe’ sería un instructor de danza y, al parecer, se dedicaría al expendio de estupefacientes en el sector, a quien se le halló en los bolsillos de su pantalón cinco cigarrillos de marihuana y una bolsa de perico.

El sector donde se registró el hecho tiene injerencia criminal el GAO ‘Clan del Golfo’ y el GDO ‘Los Costeños’.