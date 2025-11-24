La delincuencia sigue golpeando a la ciudad de Barranquilla. En la noche del pasado martes 18 de noviembre, ocho delincuentes, que se movilizaban en cuatro motocicletas, realizaron un atraco de manera violenta contra un negocio de comidas rápidas.

El hecho se registró en el barrio La Sierrita, en el suroccidente de Barranquilla, y quedó captado en un video de cámaras de seguridad del establecimiento, donde se observa el local funcionando con normalidad, varios de sus clientes sentados en las mesas de afuera conversando.

De un momento a otro, aparecen cuatro motocicletas que se detienen frente al lugar. Los parrilleros descienden rápidamente y, sin dar tiempo de reacción, sacan sus armas de fuego, apuntando hacia los trabajadores y clientes para despojarlos de sus pertenencias.

Uno de los delincuentes se ve cómo forcejea con una mujer de manera violenta para poder arrebatarle su teléfono celular, mientras los demás vigilan el entorno para evitar cualquier aviso a las autoridades.

Todo ocurre en cuestión de segundos, y tras consumar el hurto, los ocho ladrones regresan a sus motos y huyen a toda velocidad con rumbo desconocido.

Este nuevo caso vuelve a encender las alarmas entre los habitantes de Barranquilla, quienes aseguran que la tranquilidad en los barrios sigue siendo alterada por la acción de las bandas delincuenciales.