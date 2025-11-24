Un atentado sicarial se cobró en las últimas horas la vida de un hombre en el municipio de Sabanalarga, en el centro del departamento del Atlántico.

Se trató de un hecho registrado hacia las 11:05 de la noche de este domingo 23 de noviembre en el barrio Evaristo Sourdis, en donde fue atacado a tiros Adel Antonio Arévalo Figueroa, de 48 años de edad y nativo de la isla de San Andrés.

Las autoridades informaron que el hombre fue a tacado a tiros en la terraza de un domicilio, pero sin ampliar mayores detalles.

Tras el atentado, Arévalo Figueroa fue trasladado por moradores del sector al hospital municipal y allí se produjo su deceso.

Con este nuevo hecho de sangre la población de Sabanalarga suma en lo que va del año 25 casos de homicidio.

Hay que señalar que este crimen ocurrido en Sabanalarga daba continuidad a otros dos sucesos registrados horas antes en el municipio de Baranoa, en donde resultaron heridos un hombre y una mujer.

El primer ataque sucedió hacia las 8:35 de la noche en el en el barrio 11 de Noviembre, en jurisdicción del municipio de Baranoa, donde resultó herido Jairo Rafael Pérez Villafañe, de 30 años.

Según testigos, esta persona caminaba por una calle destapada y fue atacada a tiros por sujetos motorizados. Con la ayuda de vecinos del sector, el herido fue trasladado al hospital local y posteriormente remitido a la Clínica Reina Catalina.

Diez minutos después de ese episodio, en el barrio El Oasis, se reportó el atentado a bala contra Sorel Elvira Vargas Gutiérrez, de 42 años de edad.

Las autoridades informaron que desconocidos entraron hasta la vivienda de la mujer y le dispararon en repetidas ocasiones. Al igual que en el caso del hombre, la víctima fue trasladada al hospital local y posteriormente remitida a la clínica Reina Catalina, donde se encuentra con pronóstico estable.

Cabe reseñar que el nombre de la mujer no fue ajeno para las autoridades, pues se estableció que años atrás había sido detenida por tráfico de estupefaciente en la población.