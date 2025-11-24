Este lunes 24 de noviembre se conoció que fue capturado el general (r) Rodolfo Bautista Palomino López, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 7 años por el delito de tráfico de influencias de servidor público, al intentar persuadir a una fiscal para evitar la captura del empresario Gonzalo Gallo en 2014.

El exuniformado se encuentra recluido del búnker de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, Palomino López solicitó a la fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño suspender la orden de captura emitida contra Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

Noticia en desarrollo...