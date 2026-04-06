El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, presentó al término de esta Semana Santa un balance positivo sobre seguridad y movilidad vial.

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Según el oficial, durante el período comprendido entre el 29 de marzo (Domingo de Ramos) y el 5 de abril (Domingo de Resurrección) de 2026, la institución con todas sus capacidades institucionales logró 31 capturas, de las cuales 5 fueron por orden judicial y 26 en flagrancia.

Además se incautaron de 2 armas de fuego y 6.287 dosis de estupefacientes, entre marihuana y base de coca. Asimismo, recuperaron un camión que había sido hurtado, e impusieron 30 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia.

Policía de Bolívar

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También realizaron 4 diligencias de allanamiento y registro a personas dedicadas al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.

En materia de movilidad, durante la Semana Santa se movilizaron por Bolívar 175.494 vehículos, de los cuales 87.611 ingresaron y 87.883, lo que representa un aumento del 2 % en comparación con la misma época del año anterior.

En cuanto a la aplicación de la norma vial, impusieron 421 comparendos e inmovilizaron 78 vehículos entre motocicletas y automotores por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito.

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