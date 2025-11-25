Lenis García, madre del soldado valduparense Víctor Hugo Yepes, de 21 años, quien permanece secuestrado desde el pasado 14 de noviembre por las disidencias de las Farc, pidió ayuda a través de un video para la pronta liberación de su hijo.

Ejército Nacional Víctor Hugo Yepes García, soldado profesional secuestrado en Balboa, Cauca.

“Hoy esta madre le implora a un país, a Colombia entera, que no me dejen sola, que me apoyen en esta lucha, ya que esto es una ruleta rusa y hoy la estoy viviendo yo, la estoy sufriendo yo, la estoy padeciendo yo como madre, una familia entera, un pueblo que lo ama”, dijo la mujer en el video.

La madre del uniformado aparece en el video sentada en la sala de su vivienda, sosteniendo en sus manos una fotografía de su hijo y varias más pegadas en la pared. En su mensaje, pidió solidaridad para que más personas se sumen a la lucha por la liberación del joven.

“Por eso les clamo, Colombia, ayúdenme a gritar, a pelear por la liberación de mi hijo y por todos sus secuestrados, que cada día sufren más en esas montañas y familias enteras destrozadas en sí”, sostuvo.

También hizo un llamado a las autoridades y al presidente Gustavo Petro para que el caso de Víctor Hugo Yepes sea solucionado con prontitud.

“A los entes gubernamentales, locales, al presidente Petro, les pido enormemente que no me dejen sola, que me ayuden a entrar donde mi voz no puede entrar, que me ayuden a clamar por la libertad de mi hijo. A los grupos armados, por favor, cesen esta violencia”, expresó.

El secuestro de Víctor Hugo Yepes ocurrió en horas de la tarde del 14 de noviembre, durante operaciones ofensivas en el sector de Guadualito, municipio de Balboa, departamento de Cauca, por parte de tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N°20, unidad orgánica de la Brigada Contra el Narcotráfico N°3.

Las tropas fueron atacadas y sostuvieron combates contra integrantes del GAO-r Estructura Carlos Patiño, quienes pretendían afectar la presencia institucional en la zona.

Como resultado de estos hechos, resultaron heridos tres soldados profesionales y dos más lesionados, quienes fueron atendidos de inmediato por los enfermeros militares y posteriormente fueron evacuados a un centro médico de la región.

Además, fue secuestrado el soldado profesional Víctor Hugo Yepes García por parte de miembros de esta estructura criminal.

Yepes García es oriundo del corregimiento de Valencia de Jesús, municipio de Valledupar, donde sus familiares se encuentran angustiados y piden que el Gobierno nacional realice las acciones pertinentes para que sea liberado.

El pasado 20 de noviembre la Gobernación del Cesar solicitó la mediación del Ministerio de Defensa y de la Curia Episcopal de Valledupar para interceder en el marco de sus competencias y canales institucionales y misionales para la liberación oportuna del militar.

Dicha solicitud fue elevada por la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, quien además ha expresado su solidaridad con los familiares del soldado y también ha mostrado una firme disposición en acompañar, apoyar y activar los mecanismos institucionales para la liberación.