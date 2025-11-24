La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al docente, Ernesto Iván Moreno Flórez, por presuntos actos sexuales a estudiante de 11 años.

Lea más: Habilitan nuevo tramo de la avenida Simón Bolívar, de Valledupar

La Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar investiga si el funcionario, para la vigencia 2024, mientras se encontraba en el polideportivo de la institución presidiendo una clase de educación física, presuntamente tomó fotos a la joven en lugares y posiciones inadecuadas sin su autorización; además, si intentó, al parecer, tocar sus partes íntimas y tener conversaciones inconvenientes.

En este sentido, el órgano de control busca esclarecer los presuntos actos de vulneración a la dignidad de la alumna y presuntamente, al principio de moralidad.

Ver más: Rechazo e indignación en el Cesar por el hallazgo de un feto

Debido a lo anterior, la autoridad disciplinaria calificó provisionalmente la falta del funcionario como gravísima, a título de dolo.