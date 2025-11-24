En la obra de modernización y mejoramiento de la avenida Simón Bolívar, de Valledupar, desde la glorieta María Mulata hasta la de Mi Pedazo de Acordeón, fue habilitado un nuevo tramo de 260 metros, en la calzada occidental (sentido norte-sur), desde el semáforo de Los Cortijos (calle 9C) hasta La Olímpica. Con esto, se suman 980 metros lineales totalmente renovados y al servicio de la ciudadanía en ambas calzadas.

Estos trabajos son realizados por la Gobernación del Cesar, a través de la Secretaría de Infraestructura, con una inversión de $99.182 millones de pesos.

En esta oportunidad el nuevo tramo vial fue habilitado por la gobernadora, Elvia Milena Sanjuán Dávila, junto al secretario de Infraestructura, Jorge Maestre, y demás funcionarios departamentales y municipales.

“Es de mucho beneficio que está vía la estén habilitando más aún en esta época de navidad cuando todo se colapsa ya que las personas salen a realizar sus compras y otras actividades”, manifestó el conductor de un taxi.

Dicha intervención también incluye la modernización de las redes húmedas, contando con un nuevo colector de aguas lluvias que ya se encuentra en ejecución, solucionando problemas de drenaje pluviales.

El avance de la obra muestra un 49 % de ejecución física frente al 40 % programado, indicó la administración departamental.