Con un avance del 30 % en su ejecución, el proyecto de la Avenida Circunvalar en Soledad continúa con trabajos de pavimentación y obras de drenaje, y en los próximos días será habilitado un nuevo tramo de la calzada sur, comprendido entre el centro comercial Éxito metropolitano y el acceso a la vía el Platanal.

La intervención, que completa tres meses de labores, incluye movimientos de tierras, conformación de la estructura del pavimento y la construcción de nuevas losas en concreto rígido, además de obras complementarias de drenaje. De acuerdo con la administración municipal, las actividades se desarrollan de manera continua para garantizar el cumplimiento del cronograma.

A la fecha, han sido habilitados 700 metros de vía en concreto rígido en la calzada sur, lo que ha permitido mejorar el flujo vehicular en uno de los corredores más transitados del municipio. Asimismo, la construcción de las nuevas placas ha contribuido a reducir el polvo que afectaba a los residentes de sectores aledaños debido al deterioro que presentaba la vía.

Habitantes del sector han destacado el avance de los trabajos. José Luis Martínez, mototaxista del barrio Las Gaviotas, señaló que la obra muestra progresos significativos y resaltó la supervisión que se realiza en el proyecto. “La verdad es que la obra está bastante avanzada, se está trabajando y vigilando que las cosas salgan bien”, expresó.

Con esta intervención, la Alcaldía de Soledad busca fortalecer la malla vial del municipio y mejorar las condiciones de movilidad para conductores y peatones, en el marco de su apuesta por el desarrollo urbanístico y la calidad de vida de los soledeños.

