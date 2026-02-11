El Atlántico ha respondido con solidaridad ante la emergencia que golpea a varios departamentos del Caribe colombiano, especialmente a Córdoba. En Barranquilla, distintos puntos de acopio comenzaron a recibir donaciones que ya permiten el envío de las primeras toneladas de ayuda humanitaria para miles de familias afectadas por las inundaciones.

Uno de los principales centros de recolección es el Banco de Alimentos liderado por la Pastoral Social Cáritas Barranquilla, donde actualmente se concentran 15 toneladas entre alimentos no perecederos y productos de aseo que serán enviados, de forma directa, al Banco de Alimentos de Córdoba.

Sandra Henríquez, directora de Gestión Social del Secretariado de Pastoral Social Cáritas Barranquilla, explicó que esta acción hace parte de una movilización amplia por parte de la iglesia y diversas organizaciones sociales del departamento.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Sandra Henríquez, directora de Gestión Social del Secretariado de Pastoral Social Cáritas Barranquilla

“Hoy somos un punto de acopio para la atención de los damnificados de esta ola invernal, principalmente en Córdoba. Ya contamos con 15 toneladas listas para salir y seguimos recibiendo ayudas”, señaló.

Henríquez indicó que también se encuentran activadas todas las parroquias del Atlántico pertenecientes a la Arquidiócesis de Barranquilla para recibir las ayudas. En estos puntos se pueden llevar alimentos no perecederos, productos de aseo, agua, ropa en buen estado y colchones.

Asimismo, el director del Secretariado de Pastoral Social Cáritas Barranquilla, el sacerdote Johan Acendra de Oro, resaltó la acción articulada que se adelanta en la región Caribe.

“Unidos a todas las Cáritas en Colombia, nos hemos movilizado para apoyar a quienes han sido afectados por esta temporada de lluvias. En este momento estamos realizando diagnósticos para priorizar las ayudas, con una urgencia clara en Córdoba, especialmente en Montería y Montelíbano”, explicó.

El religioso indicó que se han activado todos los protocolos de emergencia y reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar.

“Invitamos a todos a unirse y extender la mano a estas personas que lo han perdido todo y necesitan nuestra ayuda”, expresó.

RAP Caribe y Gobernación

A este esfuerzo se suma la campaña SOS Caribe, liderada por la Región Administrativa y de Planificación del Caribe, RAP Caribe, con el respaldo de la Gobernación del Atlántico. En la Galería de la Plaza de la Paz, uno de los puntos habilitados, decenas de ciudadanos se acercan durante el día para entregar donaciones.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

Jesús Pérez Benito-Rebollo, gerente de la RAP Caribe, aseguró que esta es una emergencia de gran magnitud.

“En Córdoba, más de 50 mil familias han resultado afectadas por las inundaciones. Muchas han tenido que salir de sus casas y refugiarse en albergues. Desde la RAP Caribe, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Verano de la Rosa, estamos coordinando esta recolecta de ayudas de emergencia para tenderle la mano a quienes más lo necesitan”, afirmó.

Pérez destacó la respuesta ciudadana y el respaldo de distintos sectores: “El sector empresarial, social, universidades y personas particulares han respondido de manera solidaria. La idea es que salga un primer envío de ayudas y continuar recibiendo donaciones, porque la situación sigue siendo crítica”.

El gobernador Eduardo Verano, por su parte, explicó que por las circunstancias inmediatas de la emergencia no se recibirá dinero, sino solo donaciones en especie.

“Cuando nosotros tuvimos problemas por las inundaciones del año 2010 en el sur del Atlántico, recibimos una inmensa colaboración de toda la región Caribe y el resto del país. Ahora que tenemos la oportunidad de ayudar, debemos ser muy solidarios con nuestros hermanos de Córdoba y por eso estamos aquí clasificando todo lo que nos han sonado para enviarlo a ese departamento”, mencionó.

Desde el Distrito

Además del Banco de Alimentos y la Galería de la Plaza de la Paz, en Barranquilla se encuentran habilitados otros puntos de acopio, como el ubicado en la carrera 43 con calle 6, sector Barranquillita, donde se reciben alimentos no perecederos, colchonetas y kits de aseo.

El alcalde Alejandro Char expresó que el acompañamiento a esta calamidad se viene realizando en comunicación con sus colegas de Córdoba y Montería.

“Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Córdoba; somos conscientes de todas las dificultades que están padeciendo miles de familias. Queremos ser muy solidarios con ustedes. Desde Barranquilla, hemos hecho con ustedes una conexión con el equipo del gobernador Erasmo, con el alcalde y colega Hugo, para que en las próximas horas, desde Barranquilla, llegue ayuda para este hermano y querido pueblo”, precisó el mandatario distrital.

Con este llamado, el alcalde de los barranquilleros reforzó la invitación a la ciudadanía a moverse en solidaridad y empatía: “Cada aporte cuenta. Lo que para nosotros es un gesto, para muchas familias es esperanza”.

Con estas acciones, el Atlántico se consolida como un territorio solidario que, desde la articulación institucional y el compromiso ciudadano, responde al llamado de auxilio de las comunidades más afectadas por la emergencia invernal en el Caribe.

