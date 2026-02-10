La consolidación del Caribe colombiano como una potencia bioenergética y un territorio con mayor autonomía regional fue el eje central de la intervención del gobernador del Atlántico y presidente de la RAP Caribe, Eduardo Verano de la Rosa, durante el II Foro Sucre: Eje Estratégico de la BioRegión Caribe, realizado en Sincelejo.

En el encuentro, el mandatario presentó un plan estratégico que contempla obras de infraestructura, acciones para superar la crisis energética, mejorar la conectividad vial y avanzar en la transición de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) hacia una Región Entidad Territorial (RET), como un paso clave para el desarrollo sostenible del Caribe.

Verano estuvo acompañado por la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes; el gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez Benito Rebollo, y la secretaria de Planeación del Atlántico, Cecilia Arango, con quienes coincidió en la necesidad de fortalecer la articulación regional frente a los desafíos actuales.

Le puede interesar: Transmetro operará ruta especial para garantizar la movilidad durante Carnaval

Durante su intervención, el gobernador insistió en que 2026 debe marcar un punto de inflexión en el proceso de descentralización del país. Señaló que, tras años de construcción institucional con las RAP, el siguiente paso es avanzar hacia un modelo que permita mayor eficiencia, planeación y autonomía responsable para las regiones.

En ese sentido, propuso convocar al Congreso de la República, a la Federación Nacional de Departamentos, a las RAP y a los nuevos liderazgos nacionales para generar un ambiente legislativo favorable que impulse la autonomía regional como una política de Estado.

Verano anunció además que el próximo 4 de julio, cuando se cumplen 35 años de la Constitución Política, se realizará un balance técnico de los artículos 306 y 307, junto a la Corte Constitucional y la academia, como antesala a la convocatoria del segundo Voto Caribe, un ejercicio de participación ciudadana que busca avanzar hacia la creación de la RET.

En el foro también hubo un llamado a la unión y la solidaridad regional frente a la emergencia invernal que afecta a varios departamentos. La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, destacó el potencial bioenergético de su departamento y subrayó la importancia de acompañar a las comunidades afectadas en Córdoba y La Guajira.

Por su parte, el gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez Benito Rebollo, señaló que el plan estratégico regional ( PER) 2024- 2035 orienta el proceso de integración regional, con proyectos enfocados en desarrollo sostenible, conectividad y transición energética como pilares para el futuro del Caribe.

Con este encuentro, la RAP Caribe refuerza su apuesta por un modelo de región más, integrada, sostenible y con mayor capacidad de decisión, en un momento clave para el debate sobre la descentralización en Colombia.

Leer más: Anuncian cierres temporales en vías del norte de Barranquilla por trabajos de mejoramiento