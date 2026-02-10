Desde este martes se presentarán nuevos cierres parciales en la calle 85 y la calle 98 por el desarrollo de obras de mejoramiento en esta infraestructura vial de la ciudad.

Al respecto, la Alcaldía de Barranquilla dio a conocer que estos trabajos afectarán temporalmente la movilidad en el tramo de la calle 85 entre la carrera 47 y la carrera 51B, excluyendo las carreras 49C, 50 y 51B hasta el 30 de julio.

A su vez, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial recomendó a los usuarios tomar como vía alterna la calle 86, para el acceso a predios de visitantes.

En ese sentido, los actores viales deben atender en todo momento la señalización instalada y las indicaciones del personal autorizado.

Por otro lado, la administración distrital también programó el cierre temporal de la calle 98 entre carreras 75A y la vía 40 hasta el 28 de febrero, por la construcción, mejoramiento y rehabilitación del corredor.

La obra incluye actividades con rotura de pavimento, la construcción de vía urbana de dos calzadas, con dos carriles por calzada.

Así las cosas, durante este cierre parcial se mantendrá la circulación vehicular mediante el uso de dos carriles sobre una misma calzada, debidamente señalizados y controlados.

Al finalizar cada jornada laboral, el tramo intervenido será habilitado para la circulación vehicular en condiciones normales.

Tránsito de Barranquilla aseguró que se garantizará el paso seguro de peatones, mediante senderos peatonales provisionales, cuando la obra afecte el espacio público.

Además, la velocidad máxima permitida en el sector intervenido será de 30 km/h.

Es importante recalcar que la maquinaria y los materiales de obra estarán debidamente controlados para no afectar la movilidad ni la seguridad vial. Los escombros y residuos serán retirados a botaderos autorizados.