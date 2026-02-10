La Alcaldía de Barranquilla ha definido que Transmetro habilitará la ‘Ruta Carnavalera’ para los días sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero de 2026 con el propósito de brindarles a los usuarios una experiencia más amigable a bordo del Sistema de Transporte Masivo, que ya completa la flota de los 80 nuevos buses.

Con esta estrategia, se ofrecerá a los asistentes diferentes accesos por el Gran Malecón desde la calle 69 hasta el retorno de la glorieta de la calle 78. En ese sentido, Transmetro pone a disposición esta ruta como una alternativa de transporte eficiente, seguro y sostenible, pensado para quienes disfrutarán la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Fantasía.

“Alineados con los propósitos del alcalde Alejandro Char, habilitamos la ‘Ruta Carnavalera’ como una alternativa de transporte para quienes disfrutarán los desfiles de la Vía 40. Nuestro objetivo será garantizar la movilidad durante los distintos eventos que se desarrollan en la ciudad y facilitar el desplazamiento tanto de locales como turistas que nos visitan en esta temporada”, expresó Liliana Rosales Domínguez, gerente de Transmetro.

El recorrido de la ‘Ruta Carnavalera’ será: estación Parque Cultural - carrera 46 - Avenida del Río - retorno en glorieta calle 78 - Avenida del Río - carrera 46 - estación Parque Cultural. Los usuarios podrán pedir ascenso y descenso libre a partir de la Ventana de Campeones, contando con paradas fijas en las intersecciones de las calles 69, 72 y 78.

Para el retorno, también se contará con ascenso y descenso libre en el tramo de la Avenida del Río (Gran Malecón) hasta la Ventana de Campeones.Luego de aquí, no realizará paradas hasta llegar nuevamente a la estación Parque Cultural.

Horarios de funcionamiento

La ‘Ruta Carnavalera’ operará únicamente el sábado 14, el domingo 15 y el lunes 16 de febrero de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. acogiéndose al horario de los desfiles correspondientes para cada día.

Con la implementación de este servicio temporal, Transmetro reafirma su compromiso con el Carnaval de Barranquilla, promoviendo el uso del transporte público, aportando a la movilidad sostenible de la ciudad y garantizando una experiencia de desplazamiento más organizada y segura para quienes viven y disfrutan estas festividades.