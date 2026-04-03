El Distrito de Barranquilla celebró lo que calificó como un hecho histórico en el recaudo del impuesto predial, tras el final del primer trimestre del año, el pasado 31 de marzo.

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Es de anotar que en esa misma fecha, se cerró la oportunidad de pagar con un 10 % de descuento sobre el valor del cobro, lo que impulsó a miles de barranquilleros a aprovechar la oportunidad.

El alcalde Alejandro Char, en su cuenta de la red social X (antes Twitter), manifestó la buena nueva para la administración local: “Histórico crecimiento en el recaudo del impuesto predial en Barranquilla”, apuntó.

En ese sentido, el mandatario pasó a explicar lo siguiente: “Al cierre del primer trimestre de 2026, el recaudo del predial creció un 22% frente al año anterior, pasando de $402.878 millones a $492.168 millones”.

Por ello, el burgomaestre expresó que es: “Una cifra que refleja la confianza en la gestión de la ciudad y el compromiso de nuestros contribuyentes”.

Sin embargo, la buenas nuevas no se quedan suscritas solo al recaudo del predial, sino que además se registró un crecimiento importante en el pago de otro importante rubro que es fuente de financiamiento para la ciudad, como lo es el de Industria y Comercio.

¡Histórico crecimiento en el recaudo del impuesto predial en Barranquilla! 🙌🏼



Al cierre del primer trimestre de 2026, el recaudo del predial creció un 22% frente al año anterior, pasando de $402.878 millones a $492.168 millones. Una cifra que refleja la confianza en la gestión… pic.twitter.com/yoL5K2FFeH — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 2, 2026

“Además, el impuesto de Industria y Comercio también registró un crecimiento del 8% frente a 2025, evidenciando la fuerza de nuestros comerciantes, emprendedores y empresarios, y el buen momento que vive la economía de la ciudad”, comentó Char.

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Es por ello, que el mandatario mandó un mensaje a los ciudadanos: “Agradecemos a todos los barranquilleros por ser nuestros socios en la construcción de la ciudad que soñamos”.

En esa misma línea, Ana María Aljure, gerente de ciudad, destacó que el aumento en estas cifras seguirá ayudando a la transformación de la ciudad.

“Barranquilla registra un aumento histórico en el recaudo del predial (+22%) en comparación con el año pasado, y un crecimiento del 8% en Industria y Comercio. Detrás de estas cifras hay miles de barranquilleros que creen en su ciudad, en la gestión de la Alcaldía de Barranquilla, y que le apuestan a seguir avanzando. Gracias por ser parte de esta transformación”.