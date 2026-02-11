Transmetro presentó su nuevo diseño de tarjeta alusivo al Carnaval de Barranquilla 2026, una edición especial que se suma a la temporada festiva y que ya está disponible para usuarios y coleccionistas del sistema de transporte masivo.

La iniciativa se desarrolla en alianza con la Alcaldía Distrital de Barranquilla y Carnaval de Barranquilla S.A.S, y contempla la circulación de 10.000 ejemplares con un arte que resalta figuras emblemáticas de la celebración como la Negrita puloy, el Son de Negro, el Congo y la Marimonda.

“Barranquilla se viste de Carnaval y nuestro Sistema se une a esta celebración que nos enorgullece como ciudad, articulándose con la fiesta más importante de Colombia y poniendo a disposición de todos los ciudadanos este nuevo arte que destaca los colores y la esencia de esta festividad”, expresó Liliana Rosales Domínguez, gerente del Sistema de Transporte Masivo.

Con esta edición, Transmetro completa 32 diseños en sus plásticos inteligentes. Las tarjetas pueden adquirirse en las taquillas de las estaciones por un valor de $7.000.

Asimismo, desde la entidad se recomendó a los usuarios personalizar las tarjetas para acceder a beneficios como la recuperación del saldo en caso de pérdida, daño o hurto; acceso al crédito en rutas alimentadoras; consulta de saldo a través del sistema de información al usuario y acceso a pasajes de cortesía durante los primeros 10 días de cada mes.

En el marco del lanzamiento, los vehículos del Sistema también incorporan la imagen oficial del Carnaval de Barranquilla 2026. Los buses con la temática ya circulan por la ciudad y su área metropolitana, llevando la imagen de la fiesta durante la temporada carnestoléndica.

