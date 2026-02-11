En un comunicado de prensa la Gobernación del Atlántico dio a conocer los avances logrados en los últimos meses en la instalación de paneles solares que alimentan la iluminación por las diferentes rutas departamentales.

Según los datos compartidos, el proyecto de iluminación de vías rurales contempla la intervención de 17.24 kilómetros, con la instalación de 572 sistemas de iluminación con energía solar y una inversión de $16.165 millones con recursos de la Gobernación del Atlántico. Estas acciones hacen parte del programa bandera ‘Mi Casa Bacana’.

“Cada punto de iluminación cuenta con panel solar, luminaria de alta eficiencia, batería con autonomía extendida, poste y sistemas de protección”, detalló la Gobernación, indicando además que “permite una operación continua sin depender de la red eléctrica convencional”.

El gobernador Eduardo Verano, junto a comerciantes, prestadores de servicios y residentes, verificó el funcionamiento de los sistemas de iluminación con energía solar instalados en corredores estratégicos como el tramo El Vaivén-Santa Verónica, en Juan de Acosta; la vía de acceso al balneario de Puerto Velero, en Tubará; y el corredor rural Baranoa-Usiacurí.

“Estamos construyendo la infraestructura que requieren nuestros municipios para convertirse en centros turísticos cada vez más competitivos con vías más rápidas y que cuiden el medio ambiente. El departamento en sus principales vías turísticas empieza a integrar este elemento novedoso de energía solar, para que tengan luz barata, permanente, como se acaba de mostrar con dos días nublados y estas vías permanecieron perfectamente iluminadas”, afirmó Verano.

En el caso de Puerto Velero, la iluminación del acceso vial elimina las barreras para el ingreso al balneario en horas nocturnas y fortalece su vocación turística y las posibilidades de permanencia de los visitantes. Así lo indicó Carlos Charris, líder de los propietarios de casetas en las playas.

“Puerto Velero estaba iluminado en su parte interna, pero los tres kilómetros de la entrada estaban completamente oscuros y a la gente le daba miedo entrar, tú sabes, la cuestión de la inseguridad, pero eso ya queda completamente en el pasado porque desde la autopista hasta el balneario de Puerto Velero todo está iluminado. Entonces, es un gran avance”.

La subsecretaria de Vivienda, Electrificación y Espacio Público del Atlántico, Rocío Jiménez, explicó que estos corredores fueron priorizados por su impacto social, cultural y turístico.

“Desde ‘Mi Casa Bacana’ seguimos iluminando los caminos rurales del departamento con soluciones limpias. Son sistemas autosostenibles, diseñados para operar en entornos rurales y garantizar iluminación permanente, incluso en condiciones climáticas adversas”, señaló la funcionaria.

Las obras de iluminación de vías rurales se ejecutan en articulación con la Asociación de Municipios del Departamento del Atlántico, Asoatlántico, entidad que aporta capacidades operativas y administrativas para el desarrollo del proyecto.

A la fecha, el programa ‘Mi Casa Bacana’ registra la entrega de más de 16.000 títulos de propiedad, la ejecución de más de 600 mejoramientos de vivienda y una meta de 5.000 subsidios para la compra de vivienda nueva en el departamento.