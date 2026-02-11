Con la lupa puesta en el manejo de los recursos públicos destinados a la salud, la Gobernación del Atlántico puso en marcha una nueva etapa de acompañamiento y control a los municipios del departamento. A través de la Secretaría de Salud, se desarrolló una jornada técnica dirigida a secretarios de Salud, de Hacienda y a sus equipos financieros, con el propósito de fortalecer la calidad de los reportes ante la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud.

La iniciativa busca que los entes territoriales cumplan de manera rigurosa con la circular externa expedida en marzo de 2024 y con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). El énfasis está en que la información financiera y presupuestal sea clara, completa y entregada a tiempo, bajo criterios de transparencia, eficiencia y oportunidad.

Durante la jornada se revisaron, uno a uno, los indicadores que deben reportarse trimestralmente y se explicó la manera correcta de diligenciarlos en la plataforma nRVCC. La intención es que los datos reflejen con fidelidad cómo se programan y ejecutan los recursos en cada municipio, permitiendo así una evaluación real de la gestión local.

Las alertas surgieron tras los últimos cruces de información, con corte al 30 de septiembre, que evidenciaron inconsistencias en el componente de Tesorería del Fondo de Salud. Según el análisis, el 48 % de los municipios presenta errores en el registro de ingresos y gastos, especialmente en la programación y ejecución presupuestal.

Leonor Pérez Blanco, subsecretaria de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Salud Departamental, explicó que el acompañamiento busca prevenir sanciones y mejorar la gestión. “Convocamos a los secretarios de Salud y Hacienda para orientarles técnicamente sobre los indicadores financieros. El objetivo es que el dato que llegue a los entes de control sea confiable y esté bien soportado”, señaló.

Desde la dependencia recordaron que estos reportes son determinantes para que la Superintendencia evalúe la gestión de los alcaldes en el uso de los recursos del sector. Además, el Ministerio de Salud, la Contraloría y la Contaduría General realizan cruces de información para verificar la consistencia de lo reportado.

Más visitas y mayor rigor

Como parte de las acciones de seguimiento, la Secretaría de Salud anunció que continuará con visitas de inspección y vigilancia en los municipios. Se verificará que el cargue de información se realice dentro de los primeros diez días de cada mes, como lo exige la norma, y no de manera acumulada, práctica que ha generado retrasos y afecta la oportunidad de los datos.

También se insistirá en el uso adecuado de la firma digital y en la validación previa de los archivos antes de subirlos a la plataforma, para evitar rechazos o inconsistencias. Durante la capacitación se abordaron aspectos técnicos sensibles como la correcta codificación de las fuentes de financiación y los formatos exigidos por el sistema, entre ellos Word, TXT y XML.

Omar Sierra García, profesional universitario de la dependencia, indicó que la meta es asegurar que los municipios cumplan con esta obligación legal y, al mismo tiempo, fortalezcan la gestión financiera del sector salud en el departamento.

Desde los municipios, el acompañamiento fue valorado de manera positiva. Manuel Emilio Castro, secretario de Hacienda de Tubará, destacó que la orientación técnica permite reducir riesgos de errores y posibles sanciones. Por su parte, Yumeis Márquez, secretaria de Salud de Usiacurí, reconoció que el proceso impulsa a mejorar la planeación y la calidad de la información que se reporta.

Con estas acciones, la administración departamental busca no solo corregir fallas detectadas, sino consolidar una cultura de transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos que financian la salud de los atlanticenses.