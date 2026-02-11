El cierre de playas en el área metropolitana de Barranquilla se mantendrá durante los próximos días, a pesar de la cercanía de los días cercanos del Carnaval.

En el caso de Puerto Colombia, las autoridades locales han confirmado que continúan las restricciones de ingreso y bandera roja por los fuertes vientos en el municipio.

Según reportes oficiales, los vientos alcanzaron una velocidad de hasta 34 km/h durante este inicio de semana en el sector de Salgar.

Ante esta situación, la administración municipal espera conocer nuevas disposiciones por parte de la Dirección General Marítima para una apertura de las playas durante este fin de semana.

Con respecto a la ciudad de Barranquilla, las playas de Puerto Mocho permanecen con el ingreso habilitado para los usuarios, sin embargo, se espera un pronunciamiento oficial para la operación en los próximos días.