La ciudadanía cesarense alzó su voz de rechazo a través de las redes sociales a raíz del hallazgo de un feto de 33 semanas de gestación, aproximadamente, en el municipio de Codazzi.

Leer también: La Nueva EPS mantiene en ‘cuidados intensivos’ a clínicas del Cesar

El feto, dice la ciudadanía, estaba dentro de un costal que hallaron en el patio de una casa del barrio Paraíso.

El macabro hallazgo se produjo la mañana de este domingo 23 de noviembre cuando la propietaria del inmueble al escuchar un golpe en el patio salió a ver y encontró el saco del que creyó, en un principio, le habían arrojado un animal muerto, pero al percatarse de que se trataba de un feto llamó a la autoridades que desde entonces se apersonaron del caso.

A través de las redes la ciudadanía ha catalogado el caso como un homicidio en el entendido de que un bebé con 33 semanas ya está bastante formado, incluso, según una cibernauta que rechaza el caso, su hijo “nació de 34 semanas, no necesitó UCI y hoy es mi príncipe de 10 años. Que maldad hacer algo así”.

Importante: Joven universitario resultó herido en accidente de tránsito en la vía La Paz-Valledupar

Otra ciudadana insta a que las cosas se llamen por su nombre. “Con esa cantidad de semanas no es un feto, deben empezar a llamar las cosas por su nombre porque esto hace que parezca menos grave y que se normalice y no se debe hacer. Feto de 33 semanas? Es Un bebé grandísimo, formado”.