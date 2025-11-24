En las últimas horas, la Policía Nacional informó que, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, fue rescatada una niña de aproximadamente 5 años con condición de discapacidad, quien fue encontrada sola, llorando y en aparente estado de abandono en la habitación de una vivienda, ubicada en el barrio Villa Castro, en Valledupar.

De acuerdo con las autoridades, los hechos se dieron cuando un ciudadano alertó a las autoridades sobre el posible abandono de la menor. Al llegar al lugar, la propietaria del inmueble permitió el ingreso de los uniformados y relató que la madre dejaba sola a la niña cada tarde, regresando únicamente en horas de la noche.

Al ingresar, los policías encontraron a la niña acostada en una cama, con signos visibles de discapacidad y sin la presencia de un adulto responsable. Ante esta situación, los uniformados procedieron a su traslado inmediato al Hospital Rosario Pumarejo de López para una valoración médica integral.

Durante la evaluación, el personal especializado del centro hospitalario determinó que la menor presentaba quebrantos de salud, por lo que quedó bajo observación en la unidad de pediatría. Paralelamente, el caso fue asumido por la trabajadora social del ICBF, el Defensor de Familia y el equipo interdisciplinario, quienes adelantan el proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, teniente coronel Hernán Mauricio Torres, destacó que el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, dentro de sus competencias, garantizó la prevalencia de los derechos de la niñez, la protección integral, el derecho a la integridad personal y la atención a menores con afectaciones en salud mental o discapacidad.

Con este caso, ya son 37 niños, niñas y adolescentes puestos este año a disposición del ICBF en Valledupar por diversas situaciones de vulneración de derechos.

Finalmente, la Institución reiteró su llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de un menor, recordando que la protección de la niñez es un deber colectivo y esencial para la construcción de una sociedad más justa y segura.