Los hermanos Juan y Carlos Piña, fundadores de la emblemática orquesta La Revelación, compartirán este martes 25 de noviembre escenario académico y artístico con estudiantes de la Universidad de Córdoba. Ello en el marco del XIII Encuentro Nacional y III Internacional de Música Fusión Sonido Libre, que organiza y realiza anualmente el programa de la Licenciatura en Educación Artística, Facultad de Educación y Ciencias Humanas, a través de la asignatura Administración y Gestión Cultural.

La docente e investigadora Nunila Zumaqué, sostuvo que estos espacios le permiten a los estudiantes que incursionen a la investigación musical, para que puedan construir y organizar nuevos grupos musicales.

“Será un conversatorio desde la pasión y la estética que inspira la música”, sostiene Zumaqué.

Así las cosas, estudiantes y docentes unicordobeses, especialmente de la licenciatura en Educación Artística, conocerán este martes, cara a cara con los artistas protagonistas, las historias que atesoran obras emblemáticas del folclor, como: ‘La Rama del Tamarindo’, ‘Grito Vagabundo’, ‘La Canillona’, ‘Emigrante Latino’, ‘Pájaro Maluco’ y muchos más éxitos que permiten también un ejercicio académico de diálogo.

En el 2024 el Encuentro Nacional e Internacional de Música Fusión Sonido Libre, de la Universidad de Córdoba, reunió a destacados artistas como Jorge Villamizar, vocalista del grupo Bacilos; Alexis Lozano, director de la Orquesta Guayacán; y Alexis Arce “Pututi”, percusionista de Bacilos. En una edición reciente también compartieron con los estudiantes los maestros Bobby Cruz y Julio Ernesto Estrada, ‘Fruko’.

