La celebración de la Navidad en la ciudad de Sincelejo estará llena de mucha luz y de espacios con decoraciones alusivas a esta que es considerada la época más bonita del año.

Lea: Las autoridades de Sucre investigan el atentado contra el líder José Marrugo Blanco

Además de las plazas, parques, lugares donde están los monumentos y avenidas que tradicionalmente son decorados e iluminados en la capital sucreña, en esta ocasión la alcaldía decidió decorar todas las calles que conforman el Centro Histórico de Sincelejo, además de instalar un grandioso árbol de Navidad sobre la fuente del Parque Santander y el pesebre instalado en la Plaza Olaya Hereera.

Maria Victoria Bustamante

La apertura del alumbrado público será el lunes 1° de diciembre a partir de las 7:00 de la noche.

El alcalde Yahir Acuña Cardales informó que por estos días en los que se lleva a cabo la instalación de las decoraciones, ha habido cierres temporales, pero una vez se produzca el alumbrado las calles del Centro quedarán peatonalizadas a partir de las 7:00 de la noche.

Lea: Tras inundaciones en San Pedro, Sucre, la gobernación inició la limpieza de arroyos

Con esta actividad el mandatario busca recuperar el Centro en las noches, que las familias lo visiten y disfruten del alumbrado.

Maria Victoria Bustamante

La esperada Parada Navideña será el 13 de diciembre a partir de las 6:00 de la tarde.

El mandatario de los sincelejanos también informó que las novenas navideñas serán realizadas en los parques que ya están siendo recuperados con la intervención de los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC).