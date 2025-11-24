Las autoridades en el departamento de Sucre iniciaron las investigaciones tendientes a establecer los móviles y autores del atentado del que fue víctima el líder social, defensor de Derechos Humanos y excandidato a la Alcaldía de Caimito, José Marrugo Blanco.

El caso, de acuerdo con la narración de la víctima, se registró al término de la tarde del domingo 23 de noviembre cuando transitaba entre los municipios de Caimito y San Marcos.

Junto a Marrugo viajaban otros militantes de la Unión Patriótica que fueron atacados en la camioneta de la UNP a la altura del sector de la población de Tofeme, en un punto conocido como Venezuela. Allí hombres armados alcanzaron el vehículo y empezaron a disparar.

Gracias a la pericia del conductor y de su esquema de seguridad lograron salir ilesos y llegar hasta la Estación de Policía de San Marcos a reportarle a la institución la novedad y solicitar mayor protección.

“El conductor maniobró rápidamente y nos sacaron del sitio. Llegamos a la Estación de Policía de San Marcos para solicitar acompañamiento permanente”, dijo Marrugo.

El hecho ocurrió cuando regresaban de una reunión con el campesinado del departamento de Sucre en el sector de La Mejía, jurisdicción de Caimito.