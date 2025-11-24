Con la finalidad de evitar que se sigan registrando inundaciones en el municipio de San Pedro, como la reportada hace una semana y que dejó a más de 150 familias damnificadas, la gobernación de Sucre a través de su Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres inició la intervención a los arroyos.

Con maquinaria amarilla adelantan el proceso de limpieza, despeje y adecuación de los arroyos que cruzan sectores estratégicos de San Pedro.

El equipo técnico de la Unidad realizó un recorrido previo por los puntos más afectados, identificando zonas donde la acumulación de sedimentos, residuos y material vegetal había generado obstrucciones que generaron el desbordamiento de las aguas durante episodios de lluvia.

Las labores que se desarrollan ahora incluyen retiro de basuras, dragado superficial, remoción de tierra acumulada y verificación del cauce natural para garantizar un flujo adecuado.

La directora de la Unidad de Gestión del Riesgo departamental, Paola Tous, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana para mantener los canales limpios y prevenir emergencias futuras. “Pedimos a la comunidad actuar con mayor conciencia. No arrojar basuras ni residuos a los arroyos es fundamental para evitar taponamientos y sedimentaciones que terminan generando inundaciones”, señaló.

Recordó que estas intervenciones requieren del compromiso conjunto entre autoridades y habitantes, ya que la sostenibilidad de los trabajos depende en gran medida del adecuado manejo de los residuos.