En un puesto de control ubicado en el sector Cruz del Viso, en el eje vial que une a los departamentos de Sucre con Bolívar, las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional se incautaron de un cargamento de vino de contrabando.

Las 564 unidades de vino avaluadas en $28.338.300 no contaban con la documentación que acreditara su legalidad y procedencia, por lo que los policías, en alianza con el Grupo Operativo Anticontrabando de la Subsecretaría de Gestión Tributaria de Sucre, hicieron efectiva la incautación.

Policía Sucre/Cortesía

La mercancía tenía como destino la ciudad de Cartagena, lo que para las autoridades es considerado como evasión fiscal, toda vez que su procedencia es de otro departamento, lo que obliga a los distribuidores a cancelar el impuesto correspondiente.

Sobre el particular la subsecretaria de Gestión Tributaria de Sucre, Yalenis Santiz Palencia, hizo un llamado a los comerciantes a que verifiquen los documentos que acrediten la legalidad de los productos antes de ser distribuidos y comercializados para que no afecten las rentas del Departamento, pues un porcentaje de dichos recaudos van destinados a la salud, deporte y educación.

Además, con la finalidad de contrarrestar el flagelo de la ilegalidad en la distribución, comercialización y transporte de licor, cigarrillos y cervezas, que aumenta en esta época del año, la gobernación de Sucre adelanta campañas de sensibilización y visitas a comerciantes del departamento para que conozcan de primera mano las sanciones que acarrea el practicar este tipo de actividades.

El material incautado quedó a disposición de la Subsecretaría de Gestión Tributaria, mientras avanza el trámite legal correspondiente.