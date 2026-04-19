La empresa Air-e Intervenida adelanta una investigación para esclarecer el accidente eléctrico que dejó como saldo la muerte de un joven de 26 años en el barrio La Sierrita, en Barranquilla, en hechos ocurridos la tarde del pasado sábado 18 de abril.

La víctima fue identificada como Gustavo Adolfo Márquez Araujo, quien, según versiones preliminares, habría recibido una descarga eléctrica mientras caminaba por la calle 55B con carrera 5A, tras entrar en contacto con un cable de energía presuntamente desprendido de un poste.

Frente a la gravedad del caso, personal técnico de la compañía, junto con especialistas, se encuentra inspeccionando la zona para establecer con certeza qué provocó el incidente. La empresa indicó que su objetivo es determinar si existieron fallas en la infraestructura eléctrica o factores externos que hayan desencadenado la tragedia.

De manera paralela, las autoridades también adelantan las respectivas indagaciones, mientras se recopilan evidencias en el lugar de los hechos.

El joven fue auxiliado y trasladado a la Clínica San Ignacio, pero llegó sin signos vitales.

Habitantes del sector han manifestado su preocupación por presuntas fallas en el servicio eléctrico y aseguran que ya habían advertido sobre situaciones de riesgo en la zona, especialmente por trabajos que se ejecutan en el área.