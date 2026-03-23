A través de una alianza estratégica que busca transformar la vida de los jóvenes del departamento del Atlántico, la Gobernación departamental y la Universidad EAN, pusieron en marcha el programa “Becas por Colombia”, que ofrecerá estudios de pregrado en modalidad virtual a los estudiantes.

De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano, el objetivo central de esta alianza es que los beneficiarios desarrollen ideas de negocio o emprendimientos sostenibles que impacten directamente en el municipio de donde son oriundos, fomentando así el crecimiento desde las regiones.

“Estas becas son de nuestro máximo interés porque nos permiten escoger jóvenes con una vocación clara para una preparación especial, que puede escalar incluso hasta niveles de doctorado en el futuro”, afirmó el mandatario departamental.

Para el mandatario, el fortalecimiento del territorio depende “directamente de la capacitación de su gente, destacando que cada municipio tiene tareas pendientes que requieren de profesionales preparados en las áreas económica, social y ambiental”.

Detalles de la convocatoria

Un componente clave de este proyecto es la infraestructura digital en el departamento. La Gobernación dio a conocer que dispondrá a los hogares con internet, garantizando que los becarios cuenten con la conexión óptima necesaria para cumplir con sus actividades académicas asincrónicas.

De esta manera, los estudiantes podrán acceder a la plataforma de “Ean Virtual” sin barreras técnicas, aprovechando la flexibilidad que ofrece este modelo educativo.

Al respecto, la rectora Brigitte Baptiste explicó que el programa está habilitado para personas que ya poseen proyectos o emprendimientos en marcha a postularse a partir del 23 de marzo a través de la página web de la institución para recibir este reconocimiento académico.

“Lo que queremos es que el talento no tenga fronteras. ‘Becas por Colombia’ busca reconocer el valor que se construye en las regiones y convertirlo en oportunidades reales en conjunto con aliados como la Gobernación”, puntualizó Baptiste.

Por su parte, la secretaria de Educación del Atlántico, Maribel Castro Flórez, anunció que el paso a seguir será la socialización de la convocatoria en los establecimientos educativos técnicos para que los jóvenes conozcan los requisitos y las siete líneas estratégicas de sostenibilidad bajo las cuales deben presentar sus proyectos.

De igual manera, el programa “Becas por Colombia” iniciará clases en julio de 2026, marcando un hito en la descentralización educativa y en la creación de una nueva generación de emprendedores que liderarán el progreso del Atlántico desde la virtualidad.

Indicó que “la apuesta de la administración es que los estudiantes de la media, que ya se forman en alianza con el SENA para la empleabilidad, vean en esta convocatoria una ruta para profesionalizar sus ideas de negocio bajo criterios de sostenibilidad”.

Cobertura

Aunque el programa nacional contempla inicialmente una beca por departamento, la Gobernación del Atlántico actuará como aliado activo para identificar y postular a un mayor número de alumnos, buscando cofinanciación con el sector privado.

Con estas acciones, el Atlántico busca seguir aumentando sus indicadores en la Tasa de Tránsito Inmediato a la educación superior, asegurando que los bachilleres no detengan su proceso formativo y encuentren opciones reales de profesionalización desde sus propios municipios.