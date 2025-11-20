Day Vásquez reveló este jueves un chat con su expareja, Nicolás Petro Burgos, al parecer del año 2022, en el que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro le insistió en firmar un acuerdo de confidencialidad para “quedar todos más tranquilos”, advirtiéndole que él tenía información sobre ella así como ella de él.

Vásquez es testigo clave en el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro, pues fue quien hizo estallar en marzo de 2023 un escándalo al revelar que este había recibido millonarias sumas de dinero de controvertidos políticos y empresarios en medio de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Este jueves Day Vásquez intercambió varios ‘trinos’ con Alejandro Carranza, abogado del exdiputado del Atlántico y contra quien interpuso una denuncia por la presunta comisión de los delitos de hostigamiento, injuria y calumnia, con un componente de violencia de género.

Según Alait Freja, abogado de Vásquez, la denuncia se fundamenta en que se habría ordenado un “perfilamiento psicológico” de ella sin su consentimiento.

En una publicación de X (antes Twitter), Alejandro Carranza señala a Day Vásquez de pretender "convertir en contrato de confidencialidad el dolor ajeno", y le pidió respeto por Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, y por el proceso judicial.

Day Vásquez le repondió: “Si quien me insistió que se firmara un contrato de confidencialidad fue Nicolás Petro. ¿De que habla usted?“.

En otro ‘trino’ Vásquez muestra la prueba de que fue Nicolás Petro el que quiso firmar un contrato de confidencialidad, pero ella se negó. Se trata de la captura de pantalla de una conversación por WhatsApp, según Day, de finales del año 2022.

“Siempre hay pruebas. Insisto… parece que tus clientes no te tienen confianza y por eso no te dicen la verdad. Y por eso continúas cometiendo errores. Todo esto sucedió a finales de 2022″, escribió.

En el chat se lee que Nicolás Petro le dijo: “Te propongo que nos divorciemos, que coiniciliemos y hasta que se firme un contrato de confidencialidad y todos quedar más tranquilos”.

Sin embargo, Day Vásquez le contestó: “Yo no voy a firmar el divorcio ni mucho menos a firmar un contrato de confidencialidad. Yo no tengo nada que ocultar, ¿tú sí?“.

A lo que el hijo del presidente Gustavo Petro le respondió: “Tú tienes cosas mías y yo también tengo cosas tuyas”.

Una hora después, Laura Ojeda se pronunció en su cuenta de X sobre el tema, revelando el contrato de confidencialidad que nunca fue firmado y las supuestas razones por las que Nicolás Petro lo propuso.

“Ante las amenazas de Day Vásquez de divulgar fotos y videos íntimos míos que aún tiene en su poder, evidencias que pronto conocerán!! Nicolás propuso un acuerdo de confidencialidad (documento que se realizó pero nunca se firmó). Este es el verdadero acuerdo de confidencialidad al que se refiere. Delito que nunca ha investigado la Fiscalía y por el cual no obtuvo el principio de oportunidad”, aseveró Ojeda.