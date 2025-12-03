El cantante Miguel Ayala y su mánager, Nicolás Pantoja, fueron rescatados este martes por unidades del Gaula de la Policía Nacional, luego de permanecer 15 días secuestrados en una zona rural del municipio de La Sierra, sur del Cauca. Los dos habían sido privados de la libertad el 18 de noviembre en la vía Panamericana, en jurisdicción de Cajibío.

Tras ser rescatado, junto a su mánager, Miguel Ayala ha comenzado a entregar detalles de los momentos más difíciles que vivió durante su secuestro.

