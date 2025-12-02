Después de intensas jornadas de búsqueda, este martes 2 de diciembre se confirmó la liberación de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, en el departamento del Cauca. La noticia llenó de emoción al cantante, quien recibió la confirmación directamente del ministro de Defensa a través de una llamada telefónica.

“Ministro, uy, feliz, muy feliz. Estoy feliz de escuchar esta noticia”, expresó Ayala conmovido, entre lágrimas, al conocer que su hijo estaba a salvo. Mientras tanto, Miguel y su manager se encontraban acompañados por las autoridades tras culminar el operativo de rescate.

Poco después, se difundió un video que muestra el emotivo reencuentro telefónico entre padre e hijo, luego de semanas sin comunicación.

Asimismo, el medio Noticias Caracol, obtuvo el video y se escucha al cantante dar gracias a Dios por la seguridad de su hijo y reconocer la labor de quienes participaron en el rescate.

“Hola, hijo. Bendiciones papi, bendiciones, tiene que agradecerle mucho, mucho a Dios, primero Dios y a esos ángeles que están ahí con ustedes que los rescataron sano y salvo, mi Dios lo bendiga siempre. Estuve con usted desde el día cero, Dios estuvo siempre con usted, no se imagina”. Miguel le respondió agradeciendo por su acompañamiento constante, mientras Giovanny se quebraba ante la emoción.

Cortesía

El cantante reveló que la familia atravesó semanas de “tormenta y zozobra”, pero que la labor conjunta de la Policía y el Ejército permitió que todo terminara de manera favorable.

Por otro lado, inicialmente se hablaba de la posible participación de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, las autoridades confirmaron que el responsable del secuestro fue el frente Carlos Patiño del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

La liberación de Miguel Ayala pone fin a días de angustia y genera alivio entre familiares, amigos y seguidores del artista en todo el país.