El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó mediante un comunicado las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que sugirió este martes la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico.

Lea: Trump sugiere que podría incluir a Colombia en ataques por ser un país que produce y trafica drogas a Estados Unidos

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo Trump.

La Cancillería colombiana manifestó que estas declaraciones fueron recibidas con “preocupación” y aseguró que el país “continúa con el indeclinable compromiso de la lucha contra el narcotráfico, abordando el problema de manera integral, equilibrada, multidisciplinaria y con base en evidencias, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales, de acuerdo con el principio de responsabilidad común y compartida”.

Lea: Ex cónsul Camilo Rubiano dice que EE. UU. sabe que el gobierno Petro es “responsable” del aumento de cultivos de coca

Agregó que Colombia “impulsa la necesidad de abordar y solucionar las tensiones que el sistema de fiscalización internacional de drogas genera al relacionarse con los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso con la paz, la soberanía nacional y el respeto al derecho internacional.

Rechazó, “como parte de la región latinoamericana y caribeña”, cualquier amenaza de agresión externa “que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano”.

Lea: Radican proyecto de ley para penalizar el tráfico ilegal de fentanilo en Colombia

Hizo un llamado “urgente” a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que prevalezca la unión “ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”.

Comunicado de Prensa sobre posición de Colombia ante las recientes afirmaciones del presidente de Estados Unidos. 👇https://t.co/w4Y1IoDZnI pic.twitter.com/CwTcUgSXLf — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) December 3, 2025

El presidente Gustavo Petro ya había reaccionado a las palabras de Donald Trump a través de su cuenta de X, con un mensaje en el que lo invitó a que venga a Colombia para enseñarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU”, manifestó Petro en su cuenta de X.

Petro, crítico habitual de las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental contra el narcotráfico, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas y muerto 82 tripulantes, agregó que, “sin misiles”, su Gobierno ha destruido miles de laboratorios de producción de cocaína.

“Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, añadió Petro, quien se identifica con ese felino americano.