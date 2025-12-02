El abogado Camilo Rubiano, ex cónsul de Colombia en Miami (EE. UU.), se refirió este martes a través de su cuenta de X a la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posible inclusión de Colombia en las operaciones terrestres contra las drogas con las que amenaza a Venezuela.

Para Rubiano, esto significa que el gobierno de Estados Unidos “conoce quiénes son los responsables del aumento excesivo de los cultivos de coca y su producción”.

El exfuncionario señaló al gobierno de Gustavo Petro como principal responsable de esta situación como consecuencia de la implementación de la polémica política de ‘Paz Total’, que buscaba una negociación simultánea con los distintos grupos armados ilegales que operan en el país, pero varios de los diálogos han fracasado.

“Saben que no somos los colombianos trabajadores, sino los delincuentes narcoterroristas y un gobierno complaciente que con su fallida política de ‘impunidad total’ lo ha permitido”, sostuvo Rubiano.

EEUU conoce quiénes son los responsables del aumento excesivo de los cultivos de coca y su producción. Saben que no somos los colombianos trabajadores, sino los delincuentes narcoterroristas y un Gbno complaciente que con su fallida política de “impunidad total” lo ha permitido. — Camilo Rubiano (@camilorubianobe) December 2, 2025

Esto después de la declaración de Donald Trump este martes en Casa Blanca sobre la campaña naval y aérea contra el narcotráfico en el sur del mar Caribe, en la que sugirió que también podría incluir a Colombia en los ataques militares.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo Trump.

Agencia EFE Marco Rubio, secretario de Estado, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Pete Hegseth, secretario de Guerra.

Al respecto, Petro respondió a Trump en X: “Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU”.

Petro, crítico habitual de las operaciones de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental contra el narcotráfico, en las que han sido hundidas al menos 21 lanchas y muerto 82 tripulantes, agregó que, “sin misiles”, su Gobierno ha destruido miles de laboratorios de producción de cocaína.

“Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar”, añadió Petro, quien se identifica con ese felino americano.

Advirtió que atacar la soberanía de Colombia es “declarar guerra” y le recomendó a Donald Trump: “no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.

El mandatario colombiano, cuyo visado estadounidense fue cancelado en septiembre pasado y en octubre fue incluido por el Departamento del Tesoro de ese país en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, tras ser acusado de ser un “líder del narcotráfico”, insistió en que ese trato es una calumnia de Trump.

“Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia”, concluyó el mandatario, cuyo país es el mayor productor mundial de cocaína.

Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.



Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio… https://t.co/8WOKnclDK7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 2, 2025

El informe anual de 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) señaló que los cultivos de coca en Colombia alcanzaron en 2023 un récord de 253.000 hectáreas, y la producción de cocaína se disparó un 53 %, hasta llegar a las 2.600 toneladas.