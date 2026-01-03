El ex cónsul de Colombia en Miami, Estados Unidos, Camilo Rubiano, se refirió al ataque y captura este sábado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos.

El diplomático, duro crítico del manejo de las relaciones exteriores, la economía y la polémica política de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, entre otras, advirtió que “la impunidad total se acabó”.

“EE. UU. hoy capturó a un narcoterrorista, violador de los DD. HH. y usurpador de la democracia. Un tirano que merece pagar por sus crímenes, entre esos por auspiciar a los narcoterroristas que tanto daño le han hecho a Colombia”, escribió Rubiano en sus redes sociales.

Y concluyó en este sentido que “es un mensaje claro: La impunidad total se acabó”.