En la capilla La Resurrección del Cementerio Las Colinas, en Bucaramanga, compañeros del intendente jefe Fredy Francisco Leal Briceño se reunieron el pasado 1 de diciembre para despedirlo.

Hasta allí llegaron integrantes del Comando de Operaciones Especiales (Copes) y del Grupo de Operaciones Especiales Antiterrorista (Gatre), dos unidades en las que el investigador sirvió durante diferentes etapas de su carrera.

Durante el acto, los policías recrearon uno de los rituales más reconocidos dentro de las unidades especiales: el llamado a lista en formación. Este gesto, que suele marcar el inicio de una operación, fue usado esta vez como despedida simbólica al uniformado.

El momento quedó registrado en video por los asistentes. En las imágenes se escucha al oficial que dirige la ceremonia repetir: “Comando Leal, comando Leal, comando Leal”.

La respuesta la dio uno de los compañeros del intendente, siguiendo el protocolo del ritual: “Permiso para hablar, mi coronel. El comando Leal no se encuentra; subió a los cielos a reagruparse, para formar parte de la guardia celestial”.

Finalmente, tras ese intercambio, los policías levantaron la voz al unísono con arengas en honor al intendente.

¿Qué le ocurrió al intendente Fredy Leal?

Leal murió el pasado 29 de noviembre del año en curso, durante un intercambio de disparos ocurrido en el cuarto piso del Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa, donde una banda armada intentó atracar una joyería.

El enfrentamiento dejó dos muertos, entre ellos el intendente, además de cinco capturados y seis presuntos delincuentes que huyeron. Según información preliminar, la estructura criminal habría llegado desde Barranquilla para cometer el robo.

¿Quién era Fredy Leal?

Leal, de 40 años, estaba adscrito a la Sijín de Bucaramanga y hacía parte de las investigaciones contra el crimen organizado en la ciudad.

Desde su ingreso a la institución en 2002, Fredy Leal pasó por unidades especializadas como la Dijín y el Goes, donde participó en operativos de alto riesgo y misiones de inteligencia.

A lo largo de su carrera obtuvo más de 60 cursos y certificaciones, varios de ellos en el exterior, y recibió más de 20 condecoraciones por su aporte a operaciones contra estructuras criminales.

Entre sus compañeros era conocido por su disciplina y atención al detalle. Una frase que solía repetir antes de iniciar cualquier procedimiento era: “En la juega, todos con cartucho en la recámara”.

Además de su labor en la Policía, Leal era padre de un niño de 11 años y compartía profesión con su esposa, quien también integra la Sijín. Sus compañeros cuentan que dedicaba la mayor parte de su tiempo libre a su familia y que sentía un especial cariño por los animales, en particular por un pastor alemán que adoptó desde cachorro y llevó desde Bogotá para mantenerlo a su lado.

Sus compañeros lo describen como un investigador dispuesto, cercano y profundamente comprometido con su labor.