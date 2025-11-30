El intendente jefe, Freddy Leal Briceño, murió en la tarde del pasado sábado 29 de noviembre tras frustrar un atraco a una joyería, ubicada en un reconocido centro comercial de Bucaramanga.

El enfrentamiento armado ocurrió en el cuarto piso del centro comercial Cabecera Cuarta Etapa, dejando como saldo dos muertos, entre ellos el intendente de la Policía, cinco capturados y seis delincuentes fugados.

Sobre el uniformado, de 40 años, pudo establecerse que estaba vinculado a las investigaciones contra el crimen organizado en Bucaramanga, y había dedicado toda su vida a la lucha contra el crimen.

Su trabajo en materia de seguridad lo llevó a enfrentarse a bandas que operaban en la región. Incluso el intendente Briceño perdió la vida justo cuando se estaba enfrentando a esta banda criminal, que habría llegado desde Barranquilla.

Desde el año 2002 prestaba sus servicios en la Policía Nacional, en donde desarrolló varios cursos, e hizo parte de las unidades especializadas de la institución, como la Dijín y el Goes.

Durante su carrera en la Policía recibió más de 20 condecoraciones por su aporte a las operaciones contra estructuras criminales.

Freddy Leal Briceño era padre de familia, pues tenía un hijo de 11 años y su esposa también hace parte de la Sijín. Sus compañeros lo recuerdan como un gran ser humano y un policía entregado a la causa por la Patria. Además, “no le gustaban las injusticias”.