Un trágico siniestro vial cobró la vida de un miembro de la Policía Nacional en la vía que comunica a Barranquilla con Ciénaga, en jurisdicción del departamento del Magdalena.

De acuerdo con el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de la jurisdicción, el accidente ocurrió hacia las 7:00 de la noche de este viernes 6 de marzo, a la altura del kilómetro 20 de este corredor que ha sido catalogado por usuarios como “peligroso”.

La víctima fue identificada como Marco Eliécer Ibarra De Armas, de 44 años, natural de Riohacha, La Guajira, quien se desempeñaba como subintendente de la Policía. El uniformado conducía una motocicleta Auteco modelo 2026, de color negro y placas BZA19I.

Según la información preliminar, el siniestro se registró cuando una camioneta Mazda BT-50 blanca, modelo 2015 y placas IDM-023, conducida por un hombre de 42 años, transitaba en sentido Santa Marta – Barranquilla y, presuntamente, intentó adelantar invadiendo el carril contrario, impactando de frente contra la motocicleta que era conducida por el uniformado y viajaba en sentido opuesto.

El choque se produjo contra la parte frontal de la motocicleta y la llanta delantera izquierda de la camioneta, lo que provocó la muerte del motociclista en el lugar de los hechos.

El conductor de la camioneta resultó ileso.

Tras el procedimiento de las autoridades de tránsito, los vehículos fueron retirados de la vía y se inició una investigación formal sobre lo sucedido.