En la mañana de este sábado 20 de septiembre se registró un trágico accidente de tránsito en la vía Cordialidad, jurisdicción de Galapa, que cobró la vida de un joven motociclista.

La víctima fue identificada como Anthony Marino Obeso, de 19 años, residente en el barrio Salón Azul de ese municipio. Según la información preliminar, el joven se movilizaba en una motocicleta NKD negra, de placas KIG-51H, en sentido Barranquilla–Galapa.

Testigos relataron a las autoridades que, al parecer, Anthony quedó en medio de dos vehículos, perdió el equilibrio o fue desestabilizado por otro automotor, lo que ocasionó su caída bajo las llantas de un bus afiliado a la empresa Cootransa, de placas STS-931. La moto, tras la pérdida de control, rodó varios metros y terminó estrellándose contra un árbol.

El accidente ocurrió a la altura de la calle 6 con carrera 16, frente a la estación de Policía de Galapa. Al lugar llegaron unidades de Policía y de Tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.