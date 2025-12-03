Se profundiza la crisis en la Universidad del Atlántico ante la decisión del gobernador Eduardo Verano de presentar una demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para solicitar la nulidad del acto de designación de Leyton Barrios Torres como rector para el periodo 2025-2029.

Leer más: Jóvenes del Caribe tendrán plazo hasta el 15 de diciembre para inscribirse en carreras virtuales de Uniatlántico

EL HERALDO tuvo acceso al documento que fue presentado por el mandatario departamental, en el cual se establece que esta solicitud se encuentra sustentada en las anomalías que se han detectado en la hoja de vida de Barrios Torres.

“Como consecuencia de la declaración anterior, se ordene la cancelación de cualquier registro de dicha designación y se ordene un nuevo proceso de elección y designación conforme a las normas legales y estatutarias que regulan la materia”, se lee en el documento.

No olvide leer: Gobernador Verano y Aciem anuncian la creación de un Centro de Innovación y Observatorio Energético

Para sustentar la petición, Verano recordó que Barrios Torres presentó varias certificaciones que acreditaban su experiencia como docente, entre ellas de la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca.

Desde la Jefatura de Talento Humano de la institución se comunicó al Comité de Credenciales sobre la veracidad de la certificación. Sin embargo, semanas después, el Consejo Superior de la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca señaló que dicha certificación es “completamente falsa”.

También se expuso que el mencionado acto administrativo es nulo debido a que se incurre en la causal de falsa motivación, teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico tomó la decisión de designar a Leyton Barrios Torres basándose en “la evaluación de un conjunto de información documental revisado por el Comité de Evaluaciones de la Universidad del Atlántico que incluía una certificación de la experiencia aportada por la Corporación Universitaria Empresarial Salamanca”.

Lea acá: Gobernador Verano solicita nulidad de designación de Leyton Barrios como rector de Uniatlántico

En la misma línea, se expuso que “aunque dicho ente académico certificó que jamás ha tenido un vínculo laboral o contractual con Leyton Barrios Torres no existe soporte alguno que lo acredita; el Consejo Superior sí valoró dicho certificado como verdadero dentro del proceso de designación”.

Etapa de revisión

Este martes, el gobernador Eduardo Verano aseguró que se encuentran en una etapa de revisión y análisis para determinar con exactitud cuál es la situación jurídica y tomar decisiones frente a la continuidad de Barrios en la rectoría de la alma mater.

“Estamos evaluando en qué momento sería necesario convocar un nuevo Consejo Superior de la universidad, instancia ante la cual presentaremos toda la información disponible”, indicó.

Le puede interesar: “Hay una persecución contra Leyton Barrios; tal vez por presión del Gobierno, pero no prosperará ninguna revocatoria”: abogado Iván Cancino

Recordó que la acción judicial interpuesta se basa en las dudas que han generado las certificaciones presentadas por el rector.

“Por lo tanto, consideramos necesario poner en conocimiento de las autoridades competentes la veracidad de dicha documentación. No podemos tener en la rectoría, encargado de dirigir la universidad, a alguien cuyas certificaciones no estén plenamente claras. Lo que buscamos es generar tranquilidad para toda la comunidad universitaria”, recalcó.

En ese sentido, el mandatario departamental fue enfático en afirmar que Leyton Barrios sigue siendo el rector de la Universidad del Atlántico hasta que se resuelva su condición jurídica.

Las reacciones

Para el abogado Enrique Morelli García, la crisis de legitimidad que enfrenta la alma mater no es un hecho circunstancial, sino la expresión de un problema estructural que viene erosionando la vida académica.

“El notorio rechazo expresado por los estamentos universitarios no debería entenderse como un episodio aislado, sino como un síntoma de una enfermedad más profunda: la captura política de la vida académica”, dijo.

Además, cuestionó al gobernador Eduardo Verano, puesto que su “voto fue determinante en el Consejo Superior, ahora intenta desmarcarse de la tormenta que ayudó a desencadenar. Lavarse las manos es fácil cuando el fuego sube, pero la comunidad universitaria no olvida quién encendió la chispa”.

A su turno, el docente Diógenes Rosero aseguró que es necesario que haya un nuevo rector que esté “alejado del rifirrafe y que dé garantías para que el servicio educativo vuelva a funcionar”.

“Tenemos los elementos para probarlo y no prosperará la revocatoria”

El abogado Iván Cancino salió en la defensa del actual rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, ante los recientes cuestionamientos del gobernador Eduardo Verano sobre una posible falsificación en los documentos que sustentaron la candidatura de Barrios.

De acuerdo con el litigante, todas las certificaciones del actual rector reúnen todos los requisitos normativos.

“Vemos con preocupación lo que dijo el gobernador Verano. Él presenció de manera directa e indirecta un proceso de elección de Leyton Barrios que reúne todos los requisitos, y que cumplió con todos los elementos normativos y democráticos. Todas las certificaciones son acordes a lo que el profesor ha manifestado. Tenemos los elementos para probarlo y no prosperará ninguna revocatoria”, comentó.

A su vez, criticó la postura del mandatario del departamento. “Nos parece una falta de carácter, y de compromiso con el departamento y con la universidad. Habrá que preguntarle al gobernador a qué se debe este cambio de actitud, a nosotros nos parece que todo se está volviendo una persecución; tal vez por una presión del Gobierno”.

De igual manera, el representante legal de Barrios manifestó que “las autoridades del departamento deberían preocuparse por cerrar el año respetando la elección”.

Cancino cerró con un mensaje contundente: “Es muy triste que la política se lleve a las universidades, se debe esperar un resultado de las autoridades, que seguramente respaldan todo lo que el rector electo Leyton Barrios ha presentado”.