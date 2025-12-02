El gobernador Eduardo Verano en compañía del presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), Carlos Cárdenas impulsa la creación de un Parque de Innovación y del Saber, el cual incluirá un Centro de Innovación y un Observatorio de Soluciones Energéticas y Eléctricas.

Cárdenas dijo que ha venido promoviendo esta iniciativa y tras conversaciones preliminares, se acordó avanzar en una alianza entre Aciem, las entidades territoriales y la Gobernación del Atlántico, con el fin de estructurar el proyecto desde sus bases.

Sostuvo que este centro busca convertirse en un espacio estratégico para el análisis, desarrollo y seguimiento de soluciones energéticas, apoyado en talento joven, conocimiento científico y capacidades regionales.

“Hoy comenzamos a dar los primeros pasos para buscar soluciones. Como bien lo dijo el gobernador, hay que apostar al talento, al conocimiento y a los jóvenes que están aquí cerca”, señaló el líder gremial.

El proyecto estaría inicialmente en la zona limítrofe entre Atlántico y Bolívar, el cual está concebido como un corredor de trabajo conjunto entre Aciem Atlántico, Aciem Bolívar y Aciem Nacional.

Sostuvo que aunque aún se encuentran en fase de ideas preliminares, se prevé un esquema de participación mixto, evaluando posibles socios e inversionistas. “Nosotros estamos dispuestos a invertir”, afirmó.

Por su parte el gobernador Verano añadió que la iniciativa podría crecer de la mano de otras gobernaciones, como la de Bolívar. “Nos uniríamos de mil amores a un proyecto de esta magnitud. El futuro hay que construirlo; no está escrito”, subrayó.