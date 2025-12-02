De luto se encuentra el gremio de la gastronomía en la ciudad de Barranquilla, luego de que se produjera el deceso de una reconocida chef y que fue identificada por las autoridades como Lisette Malkun Zarur.

Lea también: La rectoría de Leyton Barrios es insostenible: gobernador Verano

De acuerdo con información de las autoridades y testigos, Malkun Zarur se habría lanzado desde el octavo piso donde se ubicaba su apartamento en la carrera 57 con calle 81 - 15, barrio Alto Prado. El lamentable hecho ocurrió sobre las 08:16 de la noche.

Sobre la muerte de Lisette, su madre indicó a las autoridades que su familiar padecía de depresión, lo que explicaría el porqué de su decisión de quitarse la vida.

Facebook Lisette Malkun

Malkun Zarur era conocida en la capital del Atlántico por ser una chef especialista en comida árabe y cocina de tradición. “De generación en generación, he conservado el secreto del auténtico sabor de la Cocina Árabe”, así describía su proyecto gastronómico del que hace mucho no estaba muy pendiente, según lo que dejan ver sus redes sociales.

Lea también: Peritos hallaron rastros de sangre en vivienda de madre e hija desaparecidas en Me Quejo: allegados

Lisette cocinaba para figuras de renombre nacional como al ‘Pibe’ Valderrama al que llegó a considerar como su “mejor cliente”. Y llegó a codearse con figuras como Leonor Espinosa de la Ossa, considera como la mejor chef femenina del mundo, según el listado The World’s 50 Best Restaurants.

Facebook Lisette Malkun Lisette Malkun junto a la también chef Leonor Espinosa de la Ossa.

Su trabajo también consistía en la realización de cáterin para grandes eventos a los que era invitada por su destacada labor gastronómica.

Las exalumnas del desaparecido colegio Saint Mary School lamentaron el fallecimiento de la chef y una de sus egresadas: “Lamentamos profundamente la partida de Lisette Malkun. Su fallecimiento, tan inesperado y trágico, nos tiene con el corazón apretado y lleno de tristeza. A sus amigas del colegio, les enviamos toda nuestra fuerza y un abrazo enorme. Sabemos lo mucho que la querían, lo especial que era para cada una de ustedes y el vacío que deja su ausencia”.

Lea también: Desmantelan estructura criminal dedicada al hurto de motocicletas en Soledad y Barranquilla

Facebook Lisette Malkun

Y agregaron: “A su familia, le hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias. Acompañamos su dolor y deseamos que encuentren un poco de consuelo en el amor, los recuerdos y la luz que Lisette deja en todos quienes la conocieron. Que su memoria siga viva en cada gesto, en cada risa y en cada historia que dejó detrás. Descansa en paz, Lisette”

¿Dónde buscar ayuda?

La Secretaría de Salud del Atlántico mantiene un programa de Orientación y Acompañamiento Familiar (POAF), realizando el acompañamiento familiar, según la necesidad de cada paciente.

La dependencia recalcó que se cuenta con una línea de atención en salud mental (3176218394), la cual está disponible durante las 24 horas de los 7 días de la semana y es atendida por profesionales para ayudar a las personas que estén pasando por un mal momento en sus vidas.